Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL ediyor? İşte Bitcoin fiyatları!

Kripto para birimlerinin son dönemlerdeki en popüler birimi olan Bitcoin, her geçen gün daha da yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Peki Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL? İşte Bitcoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

2 Eylül 2017 tarihinde rekor kırarak tarihi zirveye ulaşan Bitcoin, 5020 dolardan satılıyordu ancak Pazartesi günü açıklanan rakama göre, 1 Bitcoin şu anda 4100 dolar seviyesinden satılıyor.

Türk Lirası olarak bakıldığında ise, 19 Eylül 2017 itibarıyla 1 Bitcoin 13.915.92 TL olarak karşımıza çıkıyor. Dolar olarak bakıldığında da 1 Bitcoin 3.984.06 dolar ediyor.

Bitcoin analistlerinin tahminlerine göre ise, önümüzdeki iki ay içerisinde Bitcoin, 6000 dolara kadar dayanabilir. Hatta Wall Street’in ünlü analistlerinden Fundstrat Global Advisors’un kurucusu Thomas Lee, Bitcoin’in kısa dönemde 25 bin doların bile üzerine çıkabileceğini savunuyor.

Ülkemizde henüz diğer ülkelerde olduğu kadar yaygın kullanılmasa da, günde yaklaşık 5,5 milyon dolarlık Bitcoin alışverişi gerçekleştiriliyor. Her geçen gün ülkemizde rağbet gören Bitcoin ile ilgili önümüzdeki aylarda daha fazla alışveriş yapılması bekleniyor.

Bir süre boyunca düşüşe geçen ve 2000 dolara kadar düşen Bitcoin, özellikle Japonya, Çin ve Güney Kore'de artış gösteren talep ile şu anda 4100 dolar seviyesinde.

bitcoin

Bitcoin fiyatları

bitcoin ne kadar

Bitcoin kaç TL

1 bitcoin ne kadar

1 bitcoin kaç TL