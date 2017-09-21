Bizim Hikaye 2. bölüm fragmanında Fikri, gözünü Yunanistan'da açıyor

Shameless'ın Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikaye 2. yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde maaş günü ortadan kaybolan Fikri, gözünü Yunanistan'da açıyor. Fikri'nin ortadan kaybolması ise ailede panik yaratıyor. İşte Bizim Hikaye 2. bölüm fragmanı ve özeti...

BİZİM HİKAYE 2. BÖLÜMDE FİKRİ'NİN ORTADAN KAYBOLMASI PANİK YARATIYOR

Star TV'de 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak Bizim Hikaye'nin bu bölümünde olaylar şöyle şekillenecek:

Rahmet’i evinde kızıyla yakalayan Haşim sinirini Fikri’den çıkartır. Fikri ise yediği dayağın acısını karşısına ilk çıkan Hikmet’e kafa atarak çıkartır. Bu olaya şahit olan Barış müdahale etmek istese de Filiz engeller. Barış’ın Filiz’in yaşamını kolaylaştırmak için kendince bulduğu çözüm olayların daha da karışmasına sebep olur.

Fikri’nin maaş günü ortadan kaybolması tüm ailede panik yaratır ve her yerde Fikri’yi aramaya başlarlar. Fikri’nin kaybolması Barış ve Filiz’i Yunanistan’da sonlanacak maceralı bir yolculuğa sürükler. İstanbul’a dönüşlerinde Barış Filiz’le arasını düzeltmeye çalışırken, Cemil de Filiz’i polis gecesine davet eder.

Filiz’in yokluğunda İsmet’e bakan Şeyma’nın bir anlık dalgınlığı tüm korkularıyla yüzleşmesine sebep olur. Elibolların evini idare etme işi Tülay’a kalırken, Fikret tehlikeli deneyleriyle evdeki herkesi uğraştırır. Haşim’in yaptıklarına rağmen Rahmet’in Müjde’ye ders vermeye devam etmesi aralarında yeni heyecanların oluşmasına neden olur.

BİZİM HİKAYE 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya (Filiz)

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir.

Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir.

Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Burak Deniz (Barış)

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır.

İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır.

Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan (Fikri)

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır.

Çalışmamayı şiar edinmiştir.

Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar.

Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Yağızcan Konyalı (Rahmet)

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.

Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar.

Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.

Nejat Uygur (Hikmet)

Hikmet lise öğrencisidir. İçe kapalı, duygulu ve utangaç bir çocuktur. Okuldan arta kalan zamanlarında markette çalışıp eve katkı sağlar. Annesine en çok benzeyen o olduğu için Babalarının hiddetinden nasibini en çok o alır ve sürekli onun sataşmalarına maruz kalır.

Market sahibinin genç karısı Esra’ya aşıktır. Bu aşkın platonik mi kalacağı yoksa Hikmet’in harekete mi geçeceği belirsizdir.

Kendine güvenmez, fiziki görünümünü beğenmez, içine kapalı ve sessizdir.

Zeynep Selimoğlu (Kiraz)

Kiraz ortaokul öğrencisidir. Yaşından daha büyük bir olgunluktadır. Duyarlı ve iyi niyetlidir. Ev işlerinde ve küçük kardeşlerinin bakımında ablasına yardım eder.

Diğer kardeşlerinin aksine babasına düşkündür, ona her zaman şefkatle ve sevgiyle yaklaşır. Fikri için de Kiraz’ın yeri ayrıdır, kendisini bir tek onun sevdiğine inanır.

Alp Akar (Fikret)

Fikret ortaokul öğrencisidir. Haylaz ve hareketlidir. Sokağın en haşarı çocuğudur. Elinden mançukası eksik olmaz. Kendinden yaşça büyük serseri çocuklara özenir. Duygularını belli etmeyen, kapalı bir çocuktur. Babasına karşı o da ilgisizdir. Kendine rol model olarak abilerini alır. O da diğerleri gibi zor hayatlarının farkındadır.

Ömer Sevgi (İsmet)

Evin en küçük erkek çocuğudur. Sessiz sakin ve uyumlu bir çocuktur. Sıradışı görünümlüdür. Babası yakışıklı İsmet'in oyuncu olup kendisini bu hayattan kurtaracağını düşünür.

Evin en küçüğü olduğu için anne ihtiyacı en yüksek olandır ve ailenin annesi eve geldiğinde diğer çocuklar kadını reddetse de ilk o “anne” der.