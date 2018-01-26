Bizim Hikaye 19. bölüm ile Fox TV'de seyircinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Şükran kendisinin davranışlarını samimi bulmayan Filiz’i ve annelerinin dönüşüyle afallayan çocuklarını ikna edebildi mi? Son bölümü seyreden izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, Bizim Hikaye 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bizim Hikaye 10. son bölüm özeti ve 20. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...
BİZİM HİKAYE 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Fox TV'de yayınlanan başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye 19. bölümüyle ekranlara geldi. Bizim Hikaye'nin dün akşam yayınlanan 19. bölümünün ardından izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını sorgulamaya başladı. Yeni bölümü merak edenler 'Bizim Hikaye 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorgularını hızlandırdı. Fakat Bizim Hikaye 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.
BİZİM HİKAYE 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Barış ve Filiz’in geçici mutlulukları Cemil’in gelişiyle yerle bir olmuştur. Filiz istemeyerek de olsa Cemil’le birlikte mahalleye dönmek zorunda kalır. Filiz eve döndüğünde bir sürprizle karşılaşır; annesi artık eve dönmüştür ve gitmeye de niyetli değildir. Üstelik çocuklar da evdedir. Filiz çocukların dönüşüne sevinir fakat bir yandan da uzun zamandır ortalıkta olmayan annelerine çok kızgındır.
Barış ise mahallede kalarak Filiz’i ikna etme çabalarına devam eder. Mahalleye yerleştiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini kanıtlamak için farklı bir yol seçer. Bu durum Fikret ve Kiraz’ı mutlu ederken Filiz’in kafasını karıştırır. Cemil ise Barış’ın bu son hamlesiyle öfkeden deliye dönmüştür.
Hikmet’in başı Esra’nın sakladığı mektup yüzünden derttedir. Bir yandan Asım’ın Esra’ya zarar vermesini engellerken bir yandan da mektubu yazanın kendisi olduğunu gizleyebilecek midir? Rahmet ve Müjde ise gündelik işlerle biraz para kazanarak kendi ayakları üzerinden durmaya çalışmaktadır fakat onların işi de pek kolay değildir.
Tülay Ceylan’ı evlat edinme konusunu Tufan’a açmaya çalışır fakat geçmişiyle ilgili bir sorundan dolayı başı dertte olan Tufan’ın aklı Tülay’da değildir. Tufan bu beklenmedik sorunu çözmek için kimden yardım isteyecektir?
Şükran ise evin annesi olduğunu herkese göstermekte kararlıdır. Bu zamana kadar ev ve çocuklarla ilgili Filiz’in üstlendiği sorumlulukları üstlenmeye çalışır ve bu yüzden Filiz ve Şükran arasında tartışmalar yaşanır. Şükran kendisinin davranışlarını samimi bulmayan Filiz’i ve annelerinin dönüşüyle afallayan çocuklarını ikna edebilecek midir?
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