Bizim Hikaye 3. bölüm fragmanında Fikri, halasına ait maaş kartını kaybediyor!

Amerikan televizyon dizisi Shameless'ten uyarlanan Bizim Hikaye dizisi, 3. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde Müjde'nin çözümü hem Hikmet'in hem Rahmet'in başına iş açacak. İşte Bizim Hikaye 3. bölüm fragmanı ve özeti...

BİZİM HİKAYE 3. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Bizim Hikaye'nin bu akşam ekrana gelecek olan 3. bölümünde;

Barış, sürekli yaptıklarıyla Filiz'in kalbine girmeye çalışırken Filiz henüz bir ilişkiye hazır değildir. Filiz'in Cemil'le birlikte polis gecesine gitmesi Barış'ı kıskandırırken, Cemil’e de Filiz'e olan hislerini anlatma fırsatı verir. İki erkeğin arasında kalan Filiz için tercih yapma vakti gelmiştir.

İyiden iyiye Şeyma'nın evine yerleşen Fikri için ekmek elden su gölden yeni bir hayat başlamıştır. Fikri Şeyma'nın korkularını kullanarak evde kalırken, Müjde durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesi için susar. Halasına ait maaş kartını kaybeden Fikri, kartı geri alabilmek için yeni bir tezgah kurmaya çalışır, beceremeyince de çocuklarını ve Tülay’ı bu yalana ortak eder.

Bütün aile bu durumu çözmeye çalışırken işler daha da karışır. Rahmet'in matematik dehasını kullanarak para kazanma yöntemi bulan Müjde, ona başkalarının yerine sınava girmesini teklif eder. Hem kızdan hem de para kazanma fikrinden etkilenen Rahmet teklifi kabul eder ve o da Hikmet'in platonik aşkına çare bulabilmek için Müjde'den yardım ister. Müjde'nin çözümü hem Hikmet'in hem Rahmet'in başına iş açacaktır.

BİZİM HİKAYE'NİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bizim Hikaye'nin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 2. bölümünde;

Rahmet’i evinde kızıyla yakalayan Haşim sinirini Fikri’den çıkartır. Fikri ise yediği dayağın acısını karşısına ilk çıkan Hikmet’e kafa atarak çıkartır. Bu olaya şahit olan Barış müdahale etmek istese de Filiz engeller. Barış’ın Filiz’in yaşamını kolaylaştırmak için kendince bulduğu çözüm olayların daha da karışmasına sebep olur.

Fikri’nin maaş günü ortadan kaybolması tüm ailede panik yaratır ve her yerde Fikri’yi aramaya başlarlar. Fikri’nin kaybolması Barış ve Filiz’i Yunanistan’da sonlanacak maceralı bir yolculuğa sürükler. İstanbul’a dönüşlerinde Barış Filiz’le arasını düzeltmeye çalışırken, Cemil de Filiz’i polis gecesine davet eder.

Filiz’in yokluğunda İsmet’e bakan Şeyma’nın bir anlık dalgınlığı tüm korkularıyla yüzleşmesine sebep olur. Elibolların evini idare etme işi Tülay’a kalırken, Fikret tehlikeli deneyleriyle evdeki herkesi uğraştırır. Haşim’in yaptıklarına rağmen Rahmet’in Müjde’ye ders vermeye devam etmesi aralarında yeni heyecanların oluşmasına neden olur.

Bizim Hikaye

Bizim Hikaye 3. bölüm fragmanı

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı