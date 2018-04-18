Tansel Öngel, 20 yılı aşkın süredir hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe boy gösteriyor.
‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Geniş Aile’ ve ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’ gibi dizilerle adından söz ettiren Öngel, son olarak ‘Bizim Köyün Şarkısı’ adlı filmle gündeme geldi.
İşte, çocuklar aracılığıyla dostluk kavramının önemine vurgu yapılan filmde Mehmet karakterini canlandıran ünlü oyuncuyla sohbetimiz...
Çocukların başrolde olduğu ‘Bizim Köyün Şarkısı’nda Mehmet karakteriyle yer alıyorsunuz. Çocukların dünyasında olmak size neler hissettirdi?
Yaklaşık 5 hafta süren çekimlerde çocukların saf iç dünyalarında gezinmek bana iyi geldi. Şehir insanlarında, karşısındakilere karşı önyargı oluşuyor ama çocuklarda böyle bir şey yok. Kindar da değiller. Cesaretle karşısındakine dokunup diyalog kurma yoluna gidiyorlar. Çocukların bana öğrettiği en önemli şeylerden biri de kişinin içindeki çocuğu kaybetmemesi. İçimizdeki çocuğu kaybetmemek lazım!
‘DAHA ÖNCEKİLERDEN FARKLI BİR KARAKTER’
Mehmet karakterini nasıl tanımlarsınız?
Ortağı tarafından dolandırıldıktan sonra köyüne dönmek zorunda kalan bir adamcağız. Karısını kaybetmiş, 2 çocuğuyla yaşıyor. Zorluklara göğüs germeye çalışan biri. Mehmet, daha önce oynadığım karakterlerin hiçbirine benzemiyor. Her filmi için birbirinden farklı karakterlere bürünen Amir Khan hayranı biri olarak, ben de o doğrultuda gitmeyi arzuluyorum. Mehmet, karakteriyle dahil olduğum bu projede çocukların profesyonelleşmesine bir nebze de olsa hizmet edebilmek benim için önemliydi. Çocuklara bir şey öğretme peşinde olmadım. Sadece duruş ve tavrımla örnek olmaya çalıştım. Sıkıcı bir abi gibi değil, arkadaş gibi davrandım.
Sizin kuşakla yeni kuşak arasında ne fark gördünüz?
Eski kuşağın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. 80’li, 90’lı yılarda bizim hayal gücümüz vardı. Hayal gücü olanaksızlıklardan beslenir. Biz de o dönemler olanaksızdık. Unutulmamalı ki her şeye sahipsen hayal kuramazsın. Günümüzde çocukların pek çoğu hayallerine kısa vadede ulaşabiliyor. Benim için çocukken yurtdışına gitmek büyük bir rüyaydı, şimdiki çocuklar için değil. Saklambaç, misket ve uzun eşeğin yerini hangi oyun tutabilir ki? Diyeceğim şudur ki, çocuklar erken yaşta doymamalı.
Filmi izleyen bir vatandaş ‘Bizim Köyün Şarkısı’ için “Anılarda kalmış bir Türkiye masalı” yorumunu getirmiş...
Hoş bir yorum. Filmde aile, dostluk, kardeşlik kavramlarıyla paylaşma kültürünün önemini anlattık. Plaza ve AVM kültürünün gerçek bir kültür olduğunu düşünmüyorum. Kadim kültürlere sahip çıkmalıyız.
‘Bizim Köyün Şarkısı’, 3 haftada 512.742 gişe elde etti. Bu rakam sizi şaşırttı mı?
Film için büyük bir reklam kampanyası yapılmadı. Filmimizin starları sadece çocuklar. Eğlenceli bir film olduğu için kulaktan kulağa yayılması sonucu bu rakam şaşırtmadı. 700 bin gişeyi geçer diye düşünmekteyim.
Tansel Öngel, “Çocuklarla bu filmi çektikten sonra içimden çocuk sahibi olmak geldi çünkü onların kalpleri çok temiz” diyor.
‘Ülkemizde önüne gelen oyuncu oluyor’
Kimi oyuncuların yüksek kazanç elde etmeleri belirli dönemlerde gündeme geliyor. Sizce oyuncuların ne kadar kazandığı önemli mi?
Oyuncu tabii ki para kazanacak, riske giriyor. Kime ne kimin ne kadar para kazandığından? Toplumun yüzde kaçı 15 kişinin önüne çıkıp herhangi bir olayı anlatabilir? Niye Messi’nin aldığı ücret konuşulmuyor? Çünkü Messi bizden daha büyük bir şey yapıyor. Bunların konuşulmasının sebebi şu: Ülkemizde önüne gelen oyuncu oluyor. Sıradan bir vatandaşla televizyondaki adam arasında yetenek farkı olmayınca kimi oyuncuların aldığı paralar konuşulur. Unutulmasın ki oyuncunun yıpranma payı bir işçiden daha az değildir.
‘Kendinizi sürekli donatmalısınız’
Tiyatro sahnesinde 3 yıldır, ‘Coriolanus’ oyunuyla seyirciyi selamlıyorsunuz...
Bu oyunu, 3 yıldır kapalı gişe oynuyoruz. Tiyatro, kendinizi her zaman diri tutmak zorunda olduğunuz, müthiş bir askeri disiplinle çalışılan bir alan. Açık görüşlü olup kendinizi sürekli donatmanız lazım. Kendinizi geliştirmezseniz, işlenmemiş altın gibi kalırsınız.
‘Hep zengin çocuğu rolleri teklif edildi’
Bir oyuncu olarak içinizi en çok gıdıklayan roller nelerdir?
Uzun yıllarım yapımcılara zengin roller dışında bir karakteri oynayabileceğimi anlatmakla geçti. Kariyerimin ilk 4 yılında sadece zengin çocuğu rolleri teklif edildi. Sonra değişti ne iyi ki... Pişman olmayacağım şeyleri yapmak uğruna daha fazla paraya ve şöhrete rahatlıkla arkamı dönebilirim.
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