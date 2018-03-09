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Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Ercan Yazgan’dan acı haber geldi. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan Ercan Yazgan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber sanat camiasını yasa boğdu. İşte sanatçılardan Ercan Yazgan paylaşımı...