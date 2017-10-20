ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Böceklerin ölmesi felakete yol açabilir!

Alman bilim insanları ülkede uçan böcek türlerinin son 25 yılda yüzde 75 azaldığını bildirdi

0 0 0

Aralarında bal arıları, kelebekler, peygamber develeri ve pervane böceklerinin de bulunduğu kanatlı böceklerin sayılarının hızla azaldığı bildirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Alman bilim insanları ülkede uçan böcek türlerinin son 25 yılda yüzde 75 azaldığı, bunun ekolojik felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. Azalmanın Avrupa’nın kalanı ve Kuzey Amerika’da da benzeri oranda olduğu tahmin ediliyor. Böcekler bitkilerin döllenmesinde yaşamsal önem taşıyor. Sayılarının azalması tarım faaliyetlerinde büyük gerilemeye neden olabilir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER