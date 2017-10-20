Böceklerin ölmesi felakete yol açabilir!

Aralarında bal arıları, kelebekler, peygamber develeri ve pervane böceklerinin de bulunduğu kanatlı böceklerin sayılarının hızla azaldığı bildirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Alman bilim insanları ülkede uçan böcek türlerinin son 25 yılda yüzde 75 azaldığı, bunun ekolojik felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. Azalmanın Avrupa’nın kalanı ve Kuzey Amerika’da da benzeri oranda olduğu tahmin ediliyor. Böcekler bitkilerin döllenmesinde yaşamsal önem taşıyor. Sayılarının azalması tarım faaliyetlerinde büyük gerilemeye neden olabilir.