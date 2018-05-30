Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, tatilini geçirdiği Bodrum’da eski dostlarla buluştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; 2000 yılında UEFA Kupası finalinde devirdiği Arsenal’den bu sezon ayrılan teknik direktör Arsene Wenger ile bir araya gelen İmparator, bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp “Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kıymetli dostluklardır” ifadesini kullandı.