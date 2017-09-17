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İlçeye bağlı Yokuşbaşı mevkisindeki Bodrum Katı Atık Çöp Depolama Alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler, orman işçileri ile Bodrum Belediyesi İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor.