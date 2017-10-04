İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen iki kadın, köpeklerine tekme atan esnafı uyarınca tekme tokat dayak yediklerini iddia etti. Hastanede tedavi edilen kadınlar şikâyetçi olurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı 36 yaşındaki Nuray Hilal Başer ile birlikte ilçeye tatile gelen İstanbullu pilates eğitmeni 42 yaşındaki Ceyda Kızılırmak, Kumbahçe Plajı'nda denize girip, güneşlendi. İki arkadaş daha sonra yanlarındaki iki köpekle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Kızılırmak ve Başer mağaza vitrinlerine bakarken, beraberlerindeki iki köpeğin yanına sokak köpeği geldi. İddiaya göre, caddedeki bir mağazanın sahibi 44 yaşındaki M.O. tekme atarak, işyerinin önündeki köpekleri uzaklaştırmak istedi. Kızılırmak ve Başer, bunun üzerine M.O.'ya tepki gösterdi. Başlayan tartışma sonrası, iddiaya göre, M.O., oğlu 17 yaşındaki K.O., çalışanları 28 yaşındaki M.Ç. ve 34 yaşındaki E.G. ile ismi öğrenilemeyen 2 çalışan daha, Kızılırmak ve Başer'e küfür edip, onları tekme tokat dövdü. Çevredeki esnaf Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer'i saldırganların elinden kurtarırken, 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi edilen iki kadın, şikâyetçi oldu. Taburcu olan kadınlardan Kızılırmak, gece fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
O ANLARI ANLATTILAR
İki hafta iş göremez raporu alan Ceyda Kızılırmak, "Biz alışveriş yapıyorduk. Sokak köpeğine ve köpeğimize tekme attılar. 'Niye tekme atıyorsunuz?' dedik. İlk önce arkadaşımı dövdüler. Daha sonra ben darp edildim" diye konuştu. Kendilerine küfür edildiğini söyleyen Kızılırmak, "Böyle bir saldırı, turizm kentinin ortasında böyle dehşet verici bir tepkiyi beklemiyorduk. Hâlâ olayın şoku içerisindeyim. Polise de aynı şekilde ifade verip şikayetçi oldum" dedi.
Nuray Hilal Başer ise "Plajdan geldiğimiz için kıyafetimiz, plaj kıyafetiydi. Bodrum'da herkes zaten öyle dolaşıyor. 'Ne biçim kıyafet böyle, siz niye böyle dolaşıyorsunuz' dediklerinde, biz de sert tepki verdik. 'Benim kıyafetime karışamazsın, burası Türkiye Cumhuriyeti' dedim" ifadelerini kullandı. Başer, "Bize 'Bizimle uğraşamazsınız, burası bizden sorulur' dediler. İkimize de saldırdılar. Ben yüzümü korudum, ancak kafama ve vücudumun bazı bölgelerine tekme, yumruk darbeleri aldım" diye konuştu.
'İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI'
Gözaltındaki zanlı M.O. ise ifadesinde, "Orada 14 yıllık esnafım. Kadınlar köpekleriyle geldiler. Yanlarına bir de mağazaya sokak köpeği gelince, uzaklaştırmak için köpeği ayağımla itekledim. Dedikleri gibi tekme atmadım. O zaman bana tepki gösterip, önce hakaret ardından küfür etmeye başladılar. Doğulu- batılı ayrımı yaptılar, o tür ifadeler kullanmaya başlayınca iş çığrından çıktı. Kendimi kaybettim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana hakaret etti. 'Ben T.C. kimliği taşıyorum, burada çalışıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum' dedim. Şivem doğu illerini andırabilir. Ne olmuş? Bana saldırıp tokat atmaya kalkınca ben de onlara vurdum. Arkadaşlarım da ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Biz de kadınlardan şikayetçi olduk" dedi.
Emniyette ifadeleri alınan 4 zanlı, bu sabah savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evrakının adliyeye elden gönderildiği, 'kasten yaralama ve hakaret'ten soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.