Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş kadını Hafize Müjde Özer'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan erkek arkadaşına müebbet, sanığa yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kişiye de 4 yıl hapis cezası verildi.
AA'nın haberine göre, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Özer'in erkek arkadaşı tutuklu sanık Birkan Kunuk, tutuksuz yargılanan Veysel Kara, öldürülen kadının yakınları, arkadaşları ile tarafların avukatları katıldı.
Sanık Kunuk, son sözünün sorulması üzerine, "Ben kasten, isteyerek yapmadım. İnsan sevdiği bir insanı öldürebilir mi? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Şaka yapmak istemiştim, hatayla oldu. Ben her şeyimi ona adadım, onun elini hiç bırakmadım." dedi.
Tutuksuz yargılanan diğer sanık Kara da beraatini ve hakkında uygulanan yurt dışı yasağı kararının kaldırılmasını istedi.
Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Birkan Kunuk'a "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerini satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi.
Tutuksuz yargılanan Veysel Kara ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer ailesinin avukatı Haydar Elgin, mahkeme heyetinin verdiği karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Adaletin yerini bulduğunu ifade eden Elgin, "Mahkemenin başından sonuna kadar adalete olan güvenim her zaman vardı, bugün de oldu. Mutlu sona ulaştık, adalet var olsun." diye konuştu.
Maktulün kardeşi Güven Özer de karardan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu dile getirdi.
Duruşmayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Temsilcisi Ayfer Özkoç ise adaletin yerini bulduğunu ve sonuca ulaştığını ifade etti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bodrum'da, ailesi tarafından 5 gün haber alınamayan iş kadını Hafize Müjde Özer (48), 25 Kasım 2016'da jandarma ekiplerince ormanlık alanda silahla öldürülmüş olarak bulunmuştu. Özer'in ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Birkan Kunuk ile bu kişiye yardım ettiği iddia edilen D.B.K. ve Veysel Kara gözaltına alınmıştı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli D.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kunuk ve Kara sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Veysel Kara, daha sonra Bodrum Sulh Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Suç aleti tabancanın Turgutreis veya Akyarlar Mahallesinden denize atıldığı yönünde ihbar alınması üzerine bölgede dalgıçlar eşliğinde yapılan aramada, parçalara ayrılarak denize atıldığı belirtilen tabancanın bazı parçalarına ulaşılmıştı.
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