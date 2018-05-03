TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmeleri başladı. Komisyonda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, TÜİK verilerine göre 26.5 milyon bağımsız birim olduğunu söyleyerek, "Bu bağımsız birimler içinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimiz olduğu gibi Güneydoğu'daki illerimizin büyük çoğunluğu, ayrıca Muğla, Antalya, Adana gibi turizm merkezi şehirlerimizin de içinde bulunduğu birçok şehrimizde ne yazık ki imara aykırılıklar var. Bu imara aykırılıkların oranının en az yüzde 60 olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İmara aykırılıklar hakkında bilgi veren Özhaseki, "Birincisi, mülkiyet kaynaklı sorunlar var. Vatandaş gelmiş, Hazine, vakıf ne bulduysa konutunu yapmış, oturuyor, mahalleler oluşmuş, hatıralar oluşmuş. Eklentiler yapanlar olmuş. Tapu tahsis belgeleri ile aynı mahallede oturan insanların bir kısmı tapu tahsis belgesini almış, bazıları alamamış. Bunun gibi sorunlar var. Vatandaşa kendi rızası ile müracaat hakkı tanıyoruz. Bizim verdiğimiz form içerisinde binasının durumunu, kaçaklığın ne olduğunu tek tek yazmasını istiyoruz. 'Sen bunun değerinin yüzde 3'ünü ver, bizden yapı kayıt belgesi al' diyoruz. 'Kat irtifa kaydına geçeceksen yüzde 3 daha vermelisin' diyoruz" şeklinde konuştu.

BOĞAZDAKİLER MUAF OLSUN

Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"İçinde bir iki istisna var. Onu da teklif edeceğim. Şu anda hiç istisna getirmedik. Yapı kayıt belgesi verilince elektrik, su, doğalgaz bağlanabiliyor. Belediye başkanları hapis cezasından kurtarmış oluyorlar, yıkım kararı durmuş oluyor, idari para cezası düşüyor. 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmışlarla ilgili teklifi verdik.

Benim teklifim şu; Boğaz'ın ön görünümünde kalan kısımlar bundan muaf olsunlar. Yani istisna maddesi olarak gelsin, muaftan istifade edemesinler. Boğaz bir tane, ikinci bir boğaz yok. O Boğaz'ın ön görünümünde yasa ne emrediyorsa o yapılsın ki Boğaz'la iftihar edelim."

Özhaseki, imar ile ilgili denetimin elektronik ortam kapsamında yapılacağını ifade etti.