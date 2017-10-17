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İstanbul Boğazı’ndaki dolgu alanları, son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri. Dünyayı kendine hayran bırakan doğa harikası Boğaz’da yapılan ve yapılmaya devam eden dolgu projeleriyle beraber sahil bandına çakılan kazıklar da çok tartışılıyor.