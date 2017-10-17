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Boğaz’dan sonra Haliç’e de kazık çakıldı

17 Ekim 2017 Salı, 03:17:38

  • 1 Boğaz’dan sonra Haliç’e de kazık çakıldı
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    İstanbul Boğazı’ndaki dolgu alanları, son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri. Dünyayı kendine hayran bırakan doğa harikası Boğaz’da yapılan ve yapılmaya devam eden dolgu projeleriyle beraber sahil bandına çakılan kazıklar da çok tartışılıyor. 

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  • 2 Boğaz’dan sonra Haliç’e de kazık çakıldı
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    Boğaz’ı daralttığı için tepkilere neden olan kazıkların ilki, 2014 yılında Emirgan sahiline yol genişletme için çakıldı. 1 yıl sonra Kanlıca-Çubuklu sahilinde kazıkla beton set yapıldı. Üsküdar meydan düzenlemesi kapsamında tarihi Şemsi Paşa Camii’nin önüne denize kazıklar çakıldı.

  • 3 Boğaz’dan sonra Haliç’e de kazık çakıldı
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    Hatta bu kazıklar yüzünden tarihi caminin avlusunda çatlaklar oluştu. Bebek Aşiyan’da da görülen kazıklar, şimdi de Haliç’te ortaya çıktı.

  • 4 Boğaz’dan sonra Haliç’e de kazık çakıldı
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    14 DURAK, 30 DAKİKA 

    İstanbulluları meraklandıran Haliç’teki kazıkların, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesine ait olduğu anlaşıldı. Gazete Habertürk'ten Emre Topcu'nun haberine göre Eyüp Belediyesi’nin teklifiyle İBB tarafından hayata geçirilen projede çalışmalar başladı.

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  • 5 Boğaz’dan sonra Haliç’e de kazık çakıldı
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    Haliç üzerinde dolgu için başlatılan çalışmalarda, Eyüp Sultan Camii önündeki kıyıda onlarca kazık çakıldı. Eminönü’nden Haliç sahili boyunca Alibeyköy’e kadar 10 kilometrelik bir hattın, 2019’da bitirilmesi planlanıyor. Hattın 14 istasyonu olacak. Proje tamamlandığında; hat boyunca tahmini ulaşım süresinin 30 dakika, yolcu kapasitesinin ise 25 bin yolcu/saat (tek yön) olması bekleniyor.

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YORUMLAR 47
  • Misafir
    On numara olucak inşallah
  • Misafir
    :grinning: guzel
  • Misafir
    Eyüp ramazan boyunca zaten trafik yer altından mı yapsalardı
  • Misafir
    :grinning:
  • Misafir
    kazıklar haliçe çakılmamış ... aynen devam reisss...
  • Misafir
    neymiş halkın refahı içinmiş bu projeler yahu 25 senedir reissiniz ömrümüz bitti kepazelikten başka bişey görmedik her yer inşaat birde hala tıkanık yollara dünyanın parasını ödüyoruz
  • Misafir
    Ulaşım yol metro tramvay medeniyetttir.Ne gerekiyorsa yapılmalıdır.Çok mantıklı ve süper bir proje.
  • Misafir
    bunlar s 400 olmasin
  • Misafir
    NE GÜZEL İŞTE BU YOL GEREKLİ KARDEŞİM NE VAR BUNDA
  • Misafir
    Cok cirkin
  • Misafir
    öyle kalmayacak her haldeÇ)
  • Misafir
    en kalabalık ilçe Esenyurt en erken ulaşım projesi 2020 sonu yuhh yani
  • Misafir
    Bu projenin kazıkla deniz doldurulmadan da yapılabilecek bir alternatifi mutlaka olmalı yazık tarihimize kazık çakıyoruz
  • Misafir
    Denizlerimizi neden kullanmıyoruz buraya tramvay yapmaktansa sahil şeridine rezil edeceğinize neden hızlı deniz otobüsü yapmıyorsunuz 3 tarafımız denizlerle çevrili biz ise bunu değerlendirmektense güzelim sahil şeridi rezil etmekten başka hiçbirşey yapmıyoruz yazık ya siz ne çevre düşmanı lanet akp lilersiniz
  • Misafir
    kahrolası federaller buldular bizi :)))
  • Misafir
    Üsküdar AKP'den sonra iflah olmadı, olmaz artık. Öyle çirkin ki ruhum sıkılıyor her geçişte, mümkünse gitmiyorum. Bu çirkinlikten tüm İstanbul payını almalı, Eyüp de alsın. Ormanları yok edin, doğayı çökertin. Yaşasın çirkinlik. Oy verdiniz karşılığı olmalı, adalet bu, kalkınma bu. Al sana AKP
  • Misafir
    DENİZİDE GÖRMEYECEKSEK İSTNBULDA YAŞANMAZ ARTIK
  • Misafir
    herkes böyle diyor giden yok:)
  • Misafir
    kapatın her yeri hiç nefes alacak yer bırakmayın bize her yer beton
  • Misafir
    şu an en fazla yaşam alnı hızla büyüyen yerimiz beylikdüzünden silivriye kadar olan bölüm,bu bölgeye neden hiçbirşey yapılmıyor.ilgililere duyurulur.
  • Misafir
    O bölgeden AKP'ye oy çıkmıyor da o yüzden :)
  • Misafir
    Oraya Edirne belediyesi bakıyor:)
  • Misafir
    metro ve tramvay için ne gerekiyorsa yapılmalı.Önemli bir proje.
  • Misafir
    Şu şehiri 1 ayda olsa rahat bırakın artık.
  • Misafir
    Galatasaray feneri yener bu hafta
  • Misafir
    :smile:yolda kalmadınız galıba mısafır 3 ıle 5 kuzum sızler hangi istanbulda yaşıyorsunuz sabah akşam o bölgeyi biliyormusunuz ???? gerekli ve bence istanbula bir kac araçlı tüp gecit daha lazım ozellikle bogaz da sarıyerde bebekte denizin altından toprak olan kısmından
  • Misafir
    dünyayı kendine hayran bırakan =) ba ba ba ba
  • Misafir
    Dünya ya kazık çakmaya mı geldik ??????????????????????**
  • Misafir
    sonunda adam akıllı birşeyler yapılıyor hiç olmassa halicin kiri gözümez
  • Misafir
    dünyaya kazık çakacakmış gibi yiyin bakalım bu şehri yiyin.
  • Misafir
    bu deniz birgün intikamini alir
  • Misafir
    Amerika mı burası:) okyanus yok bizde:)
  • Misafir
    yeşil doğa düşmanları. ulan 2 ağaç dikin ya
  • Misafir
    bakınız Maltepe sahil:)
  • Misafir
    çivi çakmasan neden çakmadın derler, çaksan niye çakıyorsun derler. Bunların memnun edemezsiniz.
  • Misafir
    çiviyi nereye çakmışlar
  • Misafir
    Gec kalinmis bir proje.insallah oradaki dogal guzellik kaybolmaz
  • Misafir
    bence yapılmalıdır.
  • Misafir
    bence de:)
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 07:37
    Bu kazıklı çirkin görüntümü kalacak güzelim sahillerde, yazıklar olsun....
  • Misafir
    heee öyle kalacak:)
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 07:30
    deniz verdiğini bir gün geri alır
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 07:22
    olması gereken yapılmalı nokta.
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 06:23
    yaziklar olsun .
  • Misafir
    bitince sen yürümezsin olur biter
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 04:23
    yol yap.
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 04:15
    İstanbul her halinle güzelsin gerisi detay
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