İstanbul Boğazı’ndaki dolgu alanları, son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri. Dünyayı kendine hayran bırakan doğa harikası Boğaz’da yapılan ve yapılmaya devam eden dolgu projeleriyle beraber sahil bandına çakılan kazıklar da çok tartışılıyor.
Boğaz’ı daralttığı için tepkilere neden olan kazıkların ilki, 2014 yılında Emirgan sahiline yol genişletme için çakıldı. 1 yıl sonra Kanlıca-Çubuklu sahilinde kazıkla beton set yapıldı. Üsküdar meydan düzenlemesi kapsamında tarihi Şemsi Paşa Camii’nin önüne denize kazıklar çakıldı.
Hatta bu kazıklar yüzünden tarihi caminin avlusunda çatlaklar oluştu. Bebek Aşiyan’da da görülen kazıklar, şimdi de Haliç’te ortaya çıktı.
14 DURAK, 30 DAKİKA
İstanbulluları meraklandıran Haliç’teki kazıkların, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesine ait olduğu anlaşıldı. Gazete Habertürk'ten Emre Topcu'nun haberine göre Eyüp Belediyesi’nin teklifiyle İBB tarafından hayata geçirilen projede çalışmalar başladı.
Haliç üzerinde dolgu için başlatılan çalışmalarda, Eyüp Sultan Camii önündeki kıyıda onlarca kazık çakıldı. Eminönü’nden Haliç sahili boyunca Alibeyköy’e kadar 10 kilometrelik bir hattın, 2019’da bitirilmesi planlanıyor. Hattın 14 istasyonu olacak. Proje tamamlandığında; hat boyunca tahmini ulaşım süresinin 30 dakika, yolcu kapasitesinin ise 25 bin yolcu/saat (tek yön) olması bekleniyor.
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