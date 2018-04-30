Bolu Abant gezi rehberi

Bolu’da Abant Dağları üzerinde oluşan doğal bir göl ve çevresindeki muhteşem doğa ile sakin bir tatil yapmak isteyenlerin ilk adreslerindendir Abant, ağırlıklı olarak çam kayın ve köknar ağaçlarının bulunduğu ormanlarla çevrilidir. Tabiat Parkı florasına dahil 84 familyaya ait 332 cins, 66 tür, 147 alt tür, ve 69 varyete, toplam 672 takson ve 150 liken türü kaydı vardır.

Abant Gölü çevresinde ve ormanlarında birçok yabani hayvan yaşamaktadır. Ayrıca bölgede küçükbatağan, büyük akbalıkçıl ve balık kartalı gibi 50’nin üzerinde kuş türü keşfedilmiştir.

ABANT’TA KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Bolu Abant’ta 5 yıldızlı otellerin yanısıra bungalov evler de bulunuyor. Ayrıca bölgede çeşitli kamp alanları mevcut.

ABANT’A NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan trenle Adapazarı'na gidip otobüslerle Bolu'ya, Bolu'dan da Abant'a minibüs veya taksi kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kendi özel aracınızla gelmek isterseniz; Anadolu Otoyolu üzerinden Kaynaşlı ayrımından otoyoldan çıkarak, Bolu Dağı çıkışında Abant yoluna saptığınızda tabelalar sizi Abant Gölü Milli Parkı'na kadar getirecektir.

Ankara üzerinden gelenler için en kısa yol İstanbul Otoyolu'nu takip ederek Bolu Dağı geçişine kadar gelip, buradan Abant tabelalarını takip ederek Abant Gölü Milli Parkı'na ulaşabilirler.

Otobüsle gelmek isterseniz: Bolu'ya hemen hemen tüm şehirlerden düzenli otobüs seferleri vardır. Bolu'dan da Abant'a minibüs veya taksiyle ulaşabilirsiniz.

ABANT’TA GEZİLECEK YERLER

SİNEKLİ YAYLASI

Trekking için ideal olan Sinekli Yaylası’nda kamp alanları, market, çeşmeler bulunmaktadır. 1445 rakımda yer alan yayla fotoğraf çekmek, doğada sakin zaman geçirmek için idealdir. Mayıs ayı itibari ile yayla sakinleri gelmeye başlamaktadır. Ayrıca Temmuz aylarında yayla şenlikleri yapılır.

ÖRENCİK YAYLASI

Abant yamaç paraşütü sporuyla da adını duyurmaya başlamıştır. Örencik Yaylası’nda tek ya da iki kişilik uçuşlarla saatlerce sürebilecek yamaç paraşütü aktivitesi yapılabilir.

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