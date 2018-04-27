Yaz aylarının tartışmasız en güzel tatil mekanlarına sahip yerlerinden olan Çeşme ve Alaçatı, doğal ve tarihi güzellikleriyle turizm cennetlerimizden. Şimdi bu iki nadide güzellikteki yere yolunuz düşerse nereleri gezebilirsiniz? Bilgi sahibi olmak isterseniz Çeşme ve Alaçatı gezi rehberi yardımınıza yetişecektir...
NASIL GİDİLİR?
Çeşme İzmir’in güney batısında, İzmir’e 88, Efes'e 155, Foça'ya 143 kilometre. Bazı otobüs şirketlerinin Çeşme’ye direkt seferi var. İzmir Üçkuyular'dan kalkan otobüslerle Çeşme'ye ulaşmak da mümkün. İzmir-Çeşme otoyolunda Çeşme'ye 7 kilometre kala sola dönülerek önce Alaçatı merkeze, 3 kilometre sonra iskeleye varılıyor. Alaçatı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km.
ÇEŞME VE ALAÇATI'DA GEZİLECEK YERLER
ÇEŞME
Çeşme sadece Ilıca, Alaçatı da değil, Çeşme'nin kıyısındaki Dalyan Koyu da ince, altın kumlarla bezelidir. Sokakları bölgeye adını veren çeşmelerle, mimari özellikleriyle literatüre geçmiş evlerle süslü. Çeşme'nin tarihi havasını solumak isteyenler görkemli kaleyi ziyaret etmeli. Çeşme civarında durgun sularıyla Altınkum, Pırlanta, Tursite koyları ve "beach club"ların toplandığı Ayayorgi Koyu günlük aktiviteler ve deniz için tercih edilebilir.
Karada eskiden Rumların yaşadığı adada kilise kalıntısının yanı sıra birkaç eski taş ev görülebilir. Adanın Bandırma Koyu ile Mercan Geçidi'ndeki iki koy ada ziyaretçilerin yüzmek için tercih ettiği koylar arasında. Adanın kuzeydoğusundaki Nadin Mağarası, adaya yolu düşenlerin ziyaret ettiği ilgi gören bir nokta. Yaz sezonunda haziran ayından itibaren Çeşme'den Karaada'ya günlük tekne turları düzenleniyor.
ALAÇATI
Ege kıyılarımızda taş işçiliğine dayanan geleneksel mimarinın en son kalelerinden. Bu nedenle kasabanın kendisi sokak sokak gezilmesi gereken bir yer. Yine 1970'lere kadar ayakta olduğu bilinen dört kiliseden biri bugün Pazaryeri Camii olarak hizmet veren Ayios Konstantinos Kilisesi (1874). Son zamanlara kadar sadece kavunu ile meşhur Ovacık köyü, üzüm bağlarına yeniden kavuşuyor.
ILDIRI
Alaçatı'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Ildırı köyü, doğası ve tarihi kalıntıları ile günü birlik ziyaret için ideal bir yer. Ildırı, Erythrai antik kentinin üzerinde bulunuyor. Giritlilerin kurduğu, Lykialıların, Karialıların ve Pamphylialıların da yaşadığı, lonia Birliği'ne bağlı 12 kentten birisi Erythrai’den geride kalanlar burada. Athena Tapınağı kalıntıları, kilise tiyatro, devlet agorası tapınak biçimli mezar anıtı, Hellenistik devir villası, Roma villası, megaron biçimli evler, Herakles tapınak yeri, kent duvarları, Erythrol Tiyatrosu'nun iskeleti hala görkemli Antik tiyatronun da bulunduğu tepeden Gerence Körfezi’ndeki irili ufaklı adacıklar, Sakız Adası manzarası mükemmel. Bir balıkçı köyü olan Ildırı'da balık fiyatları eskisi kadar mütevazı değil. Balık yemek için ikinci alternatif de yarımadanın kuzeybatı ucundaki Dalyanköy.
ILICA
Yaklaşık iki kilometrelik plajı bir Yıldızburnu mevkiinde denizden kaynayan şifalı sıcak termal suyuyla ünlü Ilıca'dan 5 kilometre uzaktaki Şifne'de de termal banyolar ve içmeler var.
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