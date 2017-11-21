Bolu'da yetiştirme yurdundan kaçan gencin cesedi yakılmış halde bulundu

Bolu'da, yetiştirme yurdundan kaçıp, evine döndükten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Burak A.'ın cansız bedeni, boş arazideki menfezin içinde yakılmış halde bulundu.
A.'yı, arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A.'nın, birlikte içki içerken çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi. Fatih A., gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde meydana geldi. Koyunlarını otlatan bir kişi, menfezin içinde yanmış erkek cesedi görünce, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, 1 hafta önce yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Burak A.'ya ait olduğunu belirlendi. A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
BORÇ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMANIN ARDINDAN ÖLDÜRÜP YAKMIŞ
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, A.'nın 8 yıllık arkadaşı Fatih A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Fatih A., emniyetteki sorgusunda, cinayeti itiraf etti. A. ile bira içmek için buluştuklarını anlatan Fatih A., borç meselesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp, A.'yı bıçaklayarak, öldürdükten sonra üzerine benzin döküp, yaktığını söyledi.
Burak A.'nın, uzun süredir annesinden ayrı yaşayan babasının 1 yıl önce trafik kazasında ölmesinin ardından Kocaeli'de devlet yurduna yerleştirildiği, 2 hafta önce de yurttan kaçarak, Bolu'ya geldiği öğrenildi.
"EVİNİ ÖZLEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU. BABASININ VEFATINDAN SONRA DURUMU İYİCE KÖTÜYE GİTTİ"
A.'nın kuzeni Fatih Z., "Burak, arada böyle ortadan kaybolurdu ama sonra mutlaka telefon ederdi. Bu sefer uzun süre haber vermeyince şüphelenerek, polise başvurduk. Başvurumuzdan 1 hafta sonra bıçaklanıp, yakılarak, öldürüldüğünü öğrendik. Burak'ın uyuşturucu batağına düştüğünü düşünüyorum. Duygu durum bozukluğu rahatsızlığı vardı. Hastanede tedavi görmüştü. Çocuk yetiştirme yurdunda kalıyordu. Orada da problemler yaşadı. En son valizini alıp, yurttan kaçmıştı. Evini özlediğini söylüyordu. Babası da geçen sene vefat etmişti. Onun vefatından sonra durumu iyice kötüye gitti" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.