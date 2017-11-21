Bolu'da yetiştirme yurdundan kaçan gencin cesedi yakılmış halde bulundu

Bolu'da, yetiştirme yurdundan kaçıp, evine döndükten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Burak A.'ın cansız bedeni, boş arazideki menfezin içinde yakılmış halde bulundu.



A.'yı, arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A.'nın, birlikte içki içerken çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi. Fatih A., gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde meydana geldi. Koyunlarını otlatan bir kişi, menfezin içinde yanmış erkek cesedi görünce, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, 1 hafta önce yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Burak A.'ya ait olduğunu belirlendi. A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





BORÇ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMANIN ARDINDAN ÖLDÜRÜP YAKMIŞ



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, A.'nın 8 yıllık arkadaşı Fatih A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Fatih A., emniyetteki sorgusunda, cinayeti itiraf etti. A. ile bira içmek için buluştuklarını anlatan Fatih A., borç meselesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp, A.'yı bıçaklayarak, öldürdükten sonra üzerine benzin döküp, yaktığını söyledi.



Burak A.'nın, uzun süredir annesinden ayrı yaşayan babasının 1 yıl önce trafik kazasında ölmesinin ardından Kocaeli'de devlet yurduna yerleştirildiği, 2 hafta önce de yurttan kaçarak, Bolu'ya geldiği öğrenildi.





"EVİNİ ÖZLEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU. BABASININ VEFATINDAN SONRA DURUMU İYİCE KÖTÜYE GİTTİ"



A.'nın kuzeni Fatih Z., "Burak, arada böyle ortadan kaybolurdu ama sonra mutlaka telefon ederdi. Bu sefer uzun süre haber vermeyince şüphelenerek, polise başvurduk. Başvurumuzdan 1 hafta sonra bıçaklanıp, yakılarak, öldürüldüğünü öğrendik. Burak'ın uyuşturucu batağına düştüğünü düşünüyorum. Duygu durum bozukluğu rahatsızlığı vardı. Hastanede tedavi görmüştü. Çocuk yetiştirme yurdunda kalıyordu. Orada da problemler yaşadı. En son valizini alıp, yurttan kaçmıştı. Evini özlediğini söylüyordu. Babası da geçen sene vefat etmişti. Onun vefatından sonra durumu iyice kötüye gitti" dedi.