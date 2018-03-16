Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile özel maç yapacak.



Bolu Atatürk Stadı'nda 23 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.



Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile geçmiş yıllarda özel maç yapmak konusunda bir çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu düşünce geçen yıl da vardı. Bu maç, bu seneye nasip oldu. Bu maçı yapmamız konusunda destek veren Sayın Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi Bolu'da görmekten onur ve gurur duyacağız." diye konuştu.



Çarıkcı, özel maçın bilet fiyatlarının 19 Mart Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında netleşeceğini kaydetti.

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