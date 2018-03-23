Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.195,94 puan ve yüzde 1,02 azalarak 115.914,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri açılışta gerilerken, en çok değer kaybeden yüzde 1,96 ile madencilik oldu.

Dün, 118.589,72 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 117.110,25 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün imzaladığı genelgeyle ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi verdiğini anımsatarak, Trump'ın "ticaret savaşları"nı kızıştıracak adımları ile küresel risk iştahının azaldığını, buna bağlı olarak dünya borsalarında sert düşüşlerin görüldüğünü kaydetti.

Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, Trump'ın adım ve söylemlerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 114.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirterek, olası toparlanmalarda ise 117.700 puanın direnç konumuna geleceğini söyledi.