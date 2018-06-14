Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.354,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri en çok kazandıran yüzde 4,79 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile ulaştırma oldu.



BIST 100 endeksi, 95.000-96.780 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 95.306,98 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Fed'in faiz kararının döviz kurları ve endeksin yönü üzerinde etkili olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,5 ila yüzde 8,2 aralığında yer aldı.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,7 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.