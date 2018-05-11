Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.600,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,36, holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile turizm oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüş ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla gün boyu pozitif bir seyir izleyerek gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapandı.