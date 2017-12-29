Borsa İstanbul, son dakika haberlerine göre yılı yüzde 0,74 artışla 115 bin 333 puanla kapattı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksi güne 227,94 puan ve yüzde 0,20 artarak 114.708,39 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 370,18 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 114.850,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114.378,25 puanı, en yüksek ise 115.840,17 puanla tarihi zirvesini gören endeks, kapanış rekorunu da yüzde 0,74 geliştirerek 115.333,01 puana taşıdı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi de yüzde 2,98 değer kazandı.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.111,85 puan ve yüzde 0,79 artarak 142.112,44 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 202'si prim yaptı, 153'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın, Halkbank ve Şekerbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,98'den, bileşik getirisi de yüzde 13,40'tan gerçekleşti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 3 milyar 42 milyon 771 bin 876,85 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 609 milyon 291 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 4 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,26 olarak gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1995, sterlin/dolar paritesi 1,3510, dolar/yen paritesi de 112,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,38 dolardan işlem görüyor.
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