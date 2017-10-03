Borsada son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,32 azalarak 103.599,10 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 331,57 puan değer kaybetti. Dün, 103.930,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 67,18 puan ve yüzde 0,06 artışla 103.997,85 puandan başladı. Endeks en düşük 103.421,73 puanı, en yüksek ise 104.488,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde ,0,18, hizmetler endeksi yüzde 1,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 143'ü değer kazandı, 198'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal ve Kardemir (D) oldu.

ALTININ ONSU 1.272,30 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,55, bileşik getirisi yüzde 11,88 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1739, sterlin/dolar paritesi 1,3247, dolar/yen paritesi 113,01 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5850 liradan, avro 4,2100 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.271,30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,90 dolardan işlem görüyor.

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