Borsada son durum

Açılışta BIST 100 endeksi 300,19 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile ticaret oldu.

Dün, özelikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle gün boyu negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 1,09 düşüşle 107.303,25 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.200 puanın üzerinde kalması durumunda pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 105.000 desteğinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

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