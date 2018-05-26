Derlenen bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2018'in ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı. Böylece 2017'nin ilk çeyreğinde 15 milyar 959,7 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 17 milyar 236,9 milyon liraya çıktı.
Bu dönemde, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ile VakıfBank olmak üzere 8 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.
Borsada işlem gören şirketlerden 28'inin net karı ise ilk çeyrekte 100 milyon lirayı aştı.
92 ŞİRKETTEN 65'İ NET KAR ELDE ETTİ
BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 92 şirketten 65'i ilk çeyrekte net kar elde etti. Kalan 27 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.
Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk çeyrekte en fazla net kar elde eden 1 milyar 996,3 milyon lirayla Garanti Bankası oldu. Net karda Garanti Bankası'nı, 1 milyar 806,8 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 709,2 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 244,1 milyon lirayla Yapı Kredi, 1 milyar 141,2 milyon lirayla da Koç Holding izledi.
Sabancı Holding 1 milyar 66,4 milyon lirayla, Ereğli Demir Çelik 1 milyar 63,3 milyon lirayla ve VakıfBank 1 milyar 51,4 milyon lirayla ilk çeyrekte net karını 1 milyar liranın üzerine taşımayı başaran şirketler arasında yer aldı.
Bu dönemde en fazla net zararı ise 314 milyon lirayla THY açıkladı. THY buna karşın, geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 421 milyon lira olan net zararında 1 milyar 107 milyon liralık iyileşme sağlamayı başardı.
Net zarar büyüklüğünde THY'yi, 238,4 milyon lirayla Migros, 144,3 milyon lirayla Akenerji, 112,9 milyon lirayla da Pegasus izledi.
KAR ARTIŞINA LİDERLİK EMLAK KONUT'TA
Bu yılın ocak-mart döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Emlak Konut GYO oldu. Söz konusu şirketin net karı, 2017'nin ilk çeyreğinde bulunduğu 319,70 milyon lira seviyesinden 2018'in aynı döneminde 867,3 milyon liraya yükseldi.
Net kar artışında Emlak Konut GYO'nun ardından Garanti Bankası geldi. Geçen bir yıllık sürede Garanti Bankası'nın net karı 1 milyar 525,6 milyon liradan 1 milyar 996,3 milyon liraya çıktı.
Öte yandan bu yılın ilk çeyreğinde 45 şirketin net karında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Migros oldu. Migros, geçen yılın ocak-mart döneminde 907 milyon lira net kar açıklarken, bu yılın ilk çeyreğinde 238,4 milyon lira zarara geçti.
Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Metro Holding'in aldığı görüldü.
Söz konusu dönemde, Metro Holding'in net karı 6,7 milyon lira seviyesinden 107,8 milyon liraya ulaşırken, bu rakam 15 kat artışa işaret etti. Net karı yüzde 895 artışla 16,7 milyon liraya ulaşan Kartonsan ise ikinci sırada yer aldı.
TÜPRAŞ İLE MİGROS, İLK 10'DAKİ YERİNİ SABANCI VE EMLAK KONUT'A KAPTIRDI
Net kar büyüklüğü açısından 2017'nin ocak-nisan döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ilk çeyreğinde de listede yer almayı başardı.
İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank, Halk Bankası, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Migros, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş 2017'nin ilk çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.
Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu listeden Tüpraş ile Migros çıkarken, bu şirketlerin yerine Sabancı Holding ile Emlak Konut GYO girdi.
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