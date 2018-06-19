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Kendisi gibi bir arkadaşının da Buzim'e farklı bir şehirden gelip yerleştiğini ve Buzimli bir kadınla evlendikten sonra ikizleri olduğunu aktaran Vucelj, "Bu gerçekten çok ilginç ve sıra dışı. İnsanlar bazen bu durumun Buzim'in havasından, suyundan olduğunu söylüyor. Benim vardığım sonuç ise Buzimli kadınlar. İkiz bebek sahibi olmak isteyenler Buzim'den evlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.