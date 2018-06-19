Bosna Hersek'in 20 bin nüfuslu mütevazi şehri Buzim'in ünü, hemen hemen her okulda ve mahallede görülen ikiz kardeşlerle ülke sınırlarının dışına taşıyor.
AA'nın haberine göre 1992 ve 1995 yılları arasındaki Bosna savaşı sırasında dahi 21 ikiz bebeğin dünyaya geldiği bu küçük şehirde, bugün 150'den fazla ikiz kardeş bulunuyor.
Savaş yıllarında ikiz bebek sahibi olan Necip Vucelj'nin ödünç bebek arabası bulmaya çalışırken tesadüfen dikkatini çeken ikiz sayısı, bu küçük şehrin sıra dışı özelliğini ortaya çıkardı.
Buzim'de, ikiz bebek sayısı savaştan sonraki yıllarda da arttı. Artık halk arasında "ikizler şehri" olarak anılan Buzim'de, hemen hemen her okulda ikiz kardeşlere rastlamak mümkün.
Aslen Buzimli olmayan ancak bu şehirden kızlarla evlenenlerin de ikiz bebek sahibi olması ise "kerametin Buzimli kadınlarda olduğu" söylentilerini de beraberinde getirdi. Bazıları ise ikiz sayısının yoğun olmasını Buzim'in havasına ve suyuna bağlıyor.
BUZİMLİ KADINLAR EFSANESİ
Yaşanan bu duruma henüz bilimsel açıklama getirilmese de ikiz bebek doğumlarının ardında Buzimli kadınlarına has genetik bir özelliğin olduğuna inanılıyor.
Necip Vucelj, şehrin namını ülke sınırları dışına taşıyan keşfini anlattı.
Savaşın sürdüğü 1994'te ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini söyleyen Vucelj, "Çocuklarımı dışarı çıkarıp gezdirmek istedim. İkizleri olan bir arkadaşımdan bebek arabasını istedim.
Arabayı bir arkadaşına ödünç verdiğini söyledi. İkizleri olan bu arkadaşına gittiğimde de o da aynı yanıtı verdi. Üçüncü kişiye gittiğimde de bu yanıtı alınca Buzim'de çok fazla ikiz olduğunu fark edip bu konuyu araştırmaya başladım." dedi.
Araştırmaları sonucunda savaş boyunca Buzim'de 21 ikiz bebek doğduğunu ortaya çıkaran Vucelj, bugün şehirde 150'den fazla ikiz kardeş olduğunun altını çizdi.
"İKİZ BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BUZİM'DEN EVLENMELİ"
Vucelj, Facebook'ta "İkizler şehri Buzim" adından bir sayfa kurduğunu ve Buzimli ikizleri bir araya getirdiğini anlatarak, farklı yerlerde yaşayan Buzimli birkaç kadının da sayfa üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini ve onların da ikiz bebekleri olduğunu söyledi.
Kendisi gibi bir arkadaşının da Buzim'e farklı bir şehirden gelip yerleştiğini ve Buzimli bir kadınla evlendikten sonra ikizleri olduğunu aktaran Vucelj, "Bu gerçekten çok ilginç ve sıra dışı. İnsanlar bazen bu durumun Buzim'in havasından, suyundan olduğunu söylüyor. Benim vardığım sonuç ise Buzimli kadınlar. İkiz bebek sahibi olmak isteyenler Buzim'den evlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Vucelj, Buzimli ikizlerin bir kısmının farklı şehir ve hatta farklı ülkelerde yaşadığını dile getirerek, Buzim'in nüfusuna oranlandığında muhtemelen dünyada en fazla ikizi barındıran şehir olduğunu savundu.
Buzim'in resmen "ikizler şehri" olarak kabul edilmesi için de çalışmalar yürüttüğünü ve bu konuda belediyeden destek beklediğini ifade eden Vucelj, tüm ikizleri burada zaman zaman bir araya getirebilecek "ikizler derneği" kurmak için çalışmalar yaptığını anlattı.
"BİZİM MAHALLEDE 10 İKİZ YAŞIYOR"
Haris ve Amir isimli 4 yaşındaki ikiz kardeşlerin babası Kemal Dizdarevic de Buzim'in artık ikizlerle ünlenen bir yer olduğunu vurgulayarak kendisinin ve eşinin ailesinde başka ikizler de bulunduğunu kaydetti.
Dizdarevic, sadece yaşadığı mahallede 10 ikiz kardeş olduğuna dikkati çekti.
Sara adında ikiz kız kardeşi bulunan 14 yaşındaki Davud Catic, çevrelerinde çok fazla ikiz kardeş olduğunu belirterek büyükannelerinin ve komşularının da ikiz olduğunu söyledi.
İkiz kardeşiyle zaman geçirmeyi çok sevdiğini anlatan Catic, "Neredeyse her şeyi birlikte yapıyoruz. Okulda aynı sınıftayız. Tekvando antrenmanına birlikte gidiyoruz. Birlikte folklor eğitimi alıyor, Kuran-ı Kerim okumayı öğreniyoruz." diye konuştu.
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