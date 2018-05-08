Bosna'nın Osmanlı camilerini Vakıflar ayağa kaldırıyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), sahip olduğu zengin Osmanlı mirasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Bosna Hersek'te, 1992-1995 yıllarındaki savaşta tamamen yıkılan ya da önemli ölçüde zarar gören beş camiyi yeniden ayağa kaldırıyor.