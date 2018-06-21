Brasil De Pelotas - Criciuma maçı heyecanı

Brasil De Pelotas ve Criciuma, 22 Haziran 2018 Cuma günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Maç öncesi Brasil De Pelotas 10 puanla 18. sırada, Criciuma 9 puanla 19. sırada bulunuyor. Brasil De Pelotas, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Criciuma son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 451 kodlu maçı oynayanlar; Brasil De Pelotas galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Criciuma galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Brasil De Pelotas son haftadaki Criciuma müsabasında 3-2 kazandı.

Criciuma ise Brasil De Pelotas karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Brasil De Pelotas, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Criciuma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Criciuma, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.