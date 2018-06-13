Brent petrolün varili 75,60 dolar

Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Mayıs ayına ilişkin raporu öncesi, uluslararası piyasalarda 75,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,45 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah ise 75,37 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla 0,30'luk artışla 75,64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66 dolardan alıcı buldu.

Dün açıklanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Petrol Piyasası Raporu'na göre, OPEC'in günlük ham petrol üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre 35 bin varil artarak 31 milyon 870 bin varile yükseldi. Mayısta küresel petrol arzı da bir önceki aya göre günlük 270 bin varil artışla 97 milyon 860 bin varil oldu.

Ayrıca, Mayısta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 100 bin varil artarak 59 milyon 750 bin varile çıktı.

Petrol piyasasında bugün, IEA'nın açıklayacağı aylık veriler ile Amerikan Petrol Enstitüsü'nün özel petrol stoklarına ilişkin verileri takip edilecek.

Uzmanlar, OPEC'in 22-23 haziran tarihlerinde Viyana'daki toplantısında, ABD'nin petrol üreticisi ülkelere karşı yaptırımlarının gündeme gelebileceğini belirterek, OPEC'in petrol arzına yönelik bir yıldan fazla uygulamada olan üretim kısıntısı anlaşmasında kotaların değişip değişmeyeceğinin de tartışılacağına dikkati çekiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 75,72 ile 75,82 dolar aralığının direnç, 75,52 ile 75,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.