Brigitte Nielsen 54 yaşında anne oldu!

Brigitte Nielsen ve 39 yaşındaki İtalyan eşi Mattia Dessi’nin bir kız çocuğu oldu. "Rocky 4" ve "Kobra" filmleriyle ünlenen Nielsen ve eşi Dessi’nin, Los Angeles’ta cuma günü dünyaya gelen bebeğe "Frida" ismini verdiği belirtildi