Chloe Moretz, gazetecilerin Boorklyn Beckham'ın ilişkileri biter bitmez Playboy modeli Lexi Wood ile yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili soruları duyunca yüzü asıldı.

21 yaşındaki model, sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.