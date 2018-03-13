Bu defa bol ama alanı yok

Trabzon'a bugün itibariyle Balık Haline bol miktarda hamsi gelirken balıkçı esnafı pek rağbet göstermedi. Balık Haline hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinde de artış olduğu fiyatlarının da düştüğü gözlendi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, yaklaşık 150 yıldır balıkçılık mesleğini sürdüren Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, bugün bol miktarda hamsi olduğunu, fiyatının da üçte bir oranına kadar inmesine rağmen yine de alıcı olmadığını belirtti.
Hamsi satmakta sıkıntı çektiklerini belirten Denizer, sözlerine şöyle devam "Her geçen yıl bir evvelki yılı aratıyor. Bu sene istediğimiz randımanı alamadık. Balıkçılık iyi geçmedi, Allah bütün balıkçıların yardımcısı olsun. Söylenecek fazla bir şey yok zaten ortam bunu gösteriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Ümitle bekleyeceğiz" dedi.
Denizer, sözlerine şöyle devam etti:
"Artık yetiştiricilere daha fazla önem düşüyor. Çünkü halkımız yetiştirilen balıkları yemek zorunda kalıyor. Mecburuz başka da yapacak bir şeyimiz yok. Hamsi genelde Gürcistan tarafından geliyor. Orada da çok kısıtlı yerlerde avlanma yapılıyor. Tekne sayısı orada da kısıtlı ancak bugün müşteri yok. Hamsi bugün fazlaydı müşteri yoktu. Havada güzeldi artık insanlar yaz moduna girince hamsinin de özelliği her geçen gün azalıyor, insanlar artık yemiyor. Bundan sonra diğer balık çeşitlerine istavrit, mezgit, barbun, kalkan bunlara bakacaklar."
Hamsinin fiyatı üçde bir gerilemesine rağmen alıcısı olmadığını belirten Denizer, "Bugün hamsi çoktu, güzeldi ancak esnaf olmadığı için satmakta sıkıntı çektik. Fiyatı önceki günlere oranla üçte bir kadar düştü. Fiyatlar çok düştü ancak satmakta sıkıntı var. Sezon bitimine 15-20 gün daha var desekte artık bitti diyebiliriz" diye konuştu.
Öte yandan Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 5 kadar düştü. Birkaç gün öncesine kadar kilosu 20 TL'den satılan hamsi bugün 5 TL'ye kadar düşmesine rağmen yine de fazla alıcı tercih edilmedi.
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