Hava karardıktan sonra metabolizma yavaşlıyor, dolayısıyla da kaloriler, daha yavaş yakılmaya başlanıyor.
Uzmanlara göre; genel olarak gece yemek yenmesi her zaman kaçınılması gereken bir şey ancak illa bir şeyler yemek istiyorsanız asla yenilmemesi gereken gıdaları göz önünde bulundurmalısınız.
Zira bu yiyeceklerin vücut tarafından yakılmakta güçlü çekiyor, vücuda yağ olarak yerleşiyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre işte gece asla yenilmemesi gereken 6 yiyecek...
Bitter çikolata: Vücut şekeri gece hızla emer, bu da yağı bel ve karın bölgesinde depolar.
Marul: İçeriğindeki lif gaz yapar, ‘şişkin’ bir gece geçirilir.
Keçi peyniri: İçeriğindeki doymuş yağlar midenin yanmasına neden olarak uyku düzenini bozar. Sağlıklı bir kilo içinse düzenli uyku kaçınılmazdır.
Beyaz ekmek: Lif oranı yok denecek kadar az olduğu için, kişi yemek yedikten birkaç saat sonra hızla tekrar acıkacaktır.
Acı biber: Mide asidini aktive eder, sağlıklı uykuyu zorlaştırır.
Makarna: Yoğun kalori içerir. Yerine sebze ağırlıklı beslenin.
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