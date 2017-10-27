Bu hafta ne yapsak? (03 Kasım 2017)

14 | 16

3 Kasım itibarıyla başlayarak hafta sonuna renk katacak ‘hobi-aktivite festivali’, Big Boyz Festival, KüçükÇiftlik Park’ta meraklılarıyla buluşacak. ‘Büyüklere oyuncaklar’ konseptiyle günlük koşuşturma içinde zevk ve hobilerine zaman ayıramayan şehir insanının, farklı aktiviteleri ve seçenekleri bir arada bulabileceği hem alışveriş yapıp hem eğleneceği, workshoplar’a katılıp kendini geliştirebileceği bu taptaze festival, üç gün boyunca değişik etkinliklerle katılımcılarına farklı deneyimler sunacak. Teknolojiden maket uçaklara, müzikten yemeğe, giyimden extreme sporlara birçok farklı ilgi alanına hitap edecek etkinliklerle dolu festival kapsamında Ceza, Pentagram ve Mirkelam konserleri de izlenebilecek.