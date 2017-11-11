Bu hafta ne yapsak? (12 Kasım 2017)

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27. Akbank Caz Festivali kapsamında düzenlenecek Cazlı Brunch’larda gitarda Mahir Dabakoğlu, saksofonda Bora Tanyeli ve kontrbas’ta Arda Özkan’dan oluşan NewPel Trio, Bizim Tepe’de sahne alacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu 18.00’de Amina Figarova Sextet; 20.30’da ise Chucho Valdés ile Gonzalo Rubalcaba konserlerine ev sahipliği yapacak