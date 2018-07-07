Koray Avcı, yeni albüm şarkıları ve yorumladığı unutulmaz eserlerle saat 19.00'da Winner İncek Açıkhava sahnesinde.
Pinhani, saat 20.30'da İzmir Çeşme Köy'de sahne alacak.
Ünlü rock grubu Gripin, hayranlarıyla saat 20.30'da Antalya Holly Stone Performance Hall sahnesinde buluşuyor.
Selda Bağcan, saat 21.00'da Atınoluk Açıkhava Tiyatrosu'nda.
Seksendört, saat 21.00'da Ankara IF Perfomance Hall Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.
90lar Fest: Reyhan Karaca & Mansur Ark & Hakan Küfündür, saat 21.00'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde.
Sıla ON’dan Kalan Şarkılar ile saat 21.15'te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
Gülşen, saat 21.15'te Bodrum Antik Tiyatrosu’nda sahne alacak.
Ayşegül Aldinç, saat 22.00'da Sanat Performance Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.
İlkay Akkaya, saat 22.00'da Beyrut Performance sahnesinde.
Melek Mosso, saat 22.00'da Hayal Kahvesi Kocaeli'de sahne alacak.
Ayta Sözeri, güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile saat 22.00'da ilk kez Antalya'da.
Yaşar, saat 22.00'da Jolly Joker Vadistanbul'da hayranlarıyla buluşuyor.
Bora Öztoprak, sevilen şarkılarıyla saat 22.30'da Ark Music & Gigs sahnesinde.
Buzuki Orhan ve Orkestrası "Selanik Şenliği", saat 22.30'da Moda Kayıkhane sahnesinde.
Rock müzik grubu Mor ve Ötesi, saat 22.30'da Dorock XL sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.
Şenova Ülker Quartet, saat 22.30'da İstanbul Living Room'da.
Hakan Altun en sevilen şarkılarıyla saat 23.00'da Jolly Joker Alaçatı'da sahneye çıkacak.
Milk & Sugar ve Boral Kibil saat 23.00'da Mekanique After - Alaçatı sahnesinde.
Emre Aydın, saat 23.00'da Tudors Bodrum sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.
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