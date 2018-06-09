Bu hafta ne yapsak? (15 Haziran 2018)

Buray, dinleyicileriyle Beyrut Performance’ta bir araya gelecek.
Sanat Performance Açıkhava Sahnesi, 90’lar Festivali’ni ağırlayacak. 22.00’de başlayacak etkinlikte Çelik ve Pal Nostalji DJ’leri sahnede olacak.
Deniz Taşar Quintet konseri 22.30’da Nardis Jazz Club sahnesinde izlenebilecek.
DJ Denden ile 90’lar Türkçe Pop Gecesi, 22.30’dan sonra Dorock XL sahnesinde
Living Room sahnesi Şenova Ülker Quintet konserine ev sahipliği yapacak.
Bora Öztoprak ‘Sadece 90’lar konseriyle saat 22.30’da Ark Music & Gigs’te sahne alacak.
Soner Olgun konseri 22.30 itibarıyla Moda Kayıkhane sahnesinde olacak.
6:45 KK Ankara sahnesi 90’lar Türkçe Pop Parti ile Yonca Evcimik & DJ Hakan Küfündür performansını ağırlayacak. .
Koray Avcı konseri 23.00 itibarıyla Jolly Joker Alaçatı sahnesinde
Popüler müziğin sevilen ismi Gülşen, hayranlarıyla Jade Beach Club sahnesinde buluşacak.
Zerrin Özer, 22.00’de Miracle Beach Club sahnesinde dinleyicisiyle buluşacak.
Hakan Altun konseri 22.00’den sonra Jolly Joker sahnesinde olacak.
Cappadox’ta günün konserleri 06.00’da Kızılvadi’de ‘Gündoğumu Konseri’ ile başlayacak, Gigi Masin performans sergileyecek... Dijf Sanders 17.00’de Bezirhane, Argos in Cappadocia’da; İlhan Erşahin İstanbul Sessions konseri 19.00’da Kapadokya Sanat ve Kültür Merkezi’nde; Ala.ni konseri 20.30’da Uçhisar Çiftlik Evi Garanti Sahnesi’nde; Mulatu Astatke konseri 22.30’da Perili Ozanlar Volkswagen Sahnesi’nde; Fontän konseriyse gece yarısı itibarıyla Perili Ozanlar Psikedelik Sahne’de izlenebilecek.
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