Bu hafta ne yapsak? (16 Eylül 2017)

Bir gecede 11 farklı mekânda eğlenmeye ne dersiniz? Burn İstanbul Rooftop Festival katılımcıları, 11 farklı mekânda iyi müziğin kaliteli temsilcileriyle bir araya getirecek. Backyard, Klein Garten, Izaka, W Hotel Suite, Georges Hotel, Sub Karaköy, Cle, Swissotel The Bosphorus, Karaköy On, Klein, Flamme’da gün içinde başlayıp geceye uzanacak etkinlikte J. Bernardt, Milo Hafliger, Niju, İlhan Erşahin ft. Salih Topuz, Arkın Allen Aka Mercan Dede, Hey Douglas, Just Emma, Aksak, Arman Akıncı, Barış Bergiten, Discolog, Doruk Güralp, Evrim De Evrim, Fattish, Gadi Mitrani, Hemi, Kerem Tekinalp, Kiwi, Koray T, Kozmonotosman Memo Garan, Murat Tokuz, Murathan Özbek & Can Balta, Orkun Bozdemir, Procombo, Tolga Duyan, Undomondo, Uncles, Yakuza, Ali Can Ayyıldız & Serdar Ormancı, Aytek & Semi, Bahadır G, Can Ayverdi, Candaş, Cengo, C , Squared, Doğu Civicik, Ece Özel, Ekrem Şenol, Elif Tanverdi, Enes Gül, Jamie’s & Pekiner, Jan, John Goo, Koray T, Kubilay Aydın, Le Bebe Royal, Mertkan Akd, Siyabend Süvari, Tan Güner, Violations Radio yer alacak.