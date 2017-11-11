Bu hafta ne yapsak? (16 Kasım 2017)

4 | 6

Kemancı Veriko Çumburidze, BİFO’ya konuk olacak. Şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek konserde; Masis Aram Gözbek’in yönetiminde Magma Filarmoni Korosu ve Coco Nelegati Ensemble da eşlik edecek. Soprano Jaquelina Livieri, tenor Edgardo Rocha.