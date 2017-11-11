Bu hafta ne yapsak? (17 Kasım 2017)

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Dünyanın Kemanları festivali ‘Ortadoğu’nun Kadim Geleneği’ adlı kapanış konseri ile son bulacak. Cihat Aşkın’ın orkestra şefliğinde 20.00’de gerçekleşecek olan konserde Parisa Arsalani ve keman virtüözü Behrang Hasani bir araya gelecek.