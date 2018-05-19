Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2018)

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Harry Potter serisinin ikinci filmi Sırlar Odası’nı, Orkestra İstanbul’un canlı performansı eşliğinde 19.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlemek mümkün olacak. Seda Bağcan da ‘Seda Bağcan ile Mantra Meditasyonu’ adlı konseriyle 20.00’de Zorlu PSM, Sky Lounge’da sahnede alacak. Berghain’ın resident DJ’i ve Ben Klock’un bir numaralı ismi DVS1, Zorlu PSM Studio’da huzurlarda olacak. Gecede Ferhat Albayrak ve Havantepe de setin başına geçecek.