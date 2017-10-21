Bu hafta ne yapsak? (21 Ekim 2017)

3 | 20

İstanbul’un en köklü liselerini bir araya getiren ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Genç Bi Şenlik’17 bu hafta sonu... Gripin, Can Bonomo, Kalben, Pera, Sattas, Ezhel ve Edis’in sahne alacağı etkinlik Life Park’ta, 13.00’te başlayacak.