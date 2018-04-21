Bu hafta ne yapsak? (21 Nisan 2018)

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Gece kulüpleri Klein ve Flamme, global bir etkinlik olan The Gardens of Babylon’a ev sahipliği yapacak. Sabaha dek sürecek etkinlik kapsamında Timujin, Ali Kuru, Monality, Headwaters ve Heimat Klein’da; Holger Hecler, Geju ve Amentia ise Flamme’de setin başına geçecek