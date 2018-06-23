Bu hafta ne yapsak? (26 Haziran 2018)

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Bu sene 25. yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali’nin görkemli açılış konseri, nesiller boyu birbirinden farklı renklere, tınılara bürünen Türkiye cazının geniş yelpazesine atıfta bulunacak. Türkiye caz tarihinin kilometre taşları olan Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai gibi solistler, besteciler ve topluluklardan oluşan bir yıldızlar geçidi Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın da eşlik ettiği çeşitli parçalarla, sahnede bir araya gelecek. ‘25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı’ konseri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek