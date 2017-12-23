Bu hafta ne yapsak? (28 Aralık 2017)

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Yeni Yıl konserinde solistler Esra Akcan, Caner Akın, Hakan Aysev, Barbora Hitay ve Ayten Telek’e Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. Konser saat 20.30’da Zorlu PSM’de...