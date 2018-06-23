Bu hafta ne yapsak? (28 Haziran 2018)

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25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Kadıköy-Moda ve Yeldeğirmeni’nde çeşitli mekânlarda gerçekleşecek ‘Gece Gezmesi’nde Kalben, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Islandman, Nilipek, Melike Şahin, Taner Öngür & 43,75 ve Focan & Bıyıkoğlu Organic Expeditions, Selim Selçuk, Cevdet Erek, Dolu Kadehi Ters Tut, Ati ve Aşk Üçgeni, Kim Ki O, Ta Ki Dum, Selin Sümbültepe, Al’York ve Sibel Demir sahne alacak.