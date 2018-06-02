Bu hafta ne yapsak? (8 Haziran 2018)

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46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında her yıl merakla beklenen ‘Festival Buluşması’, bu yıl uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen, henüz 20’lerindeki üç genç solisti ilk kez bir araya getiriyor. Alican Süner (keman), Jamal Aliyev (viyolonsel), Can Çakmur (piyano) 20.00’de St. Antuan Alt Kilisesi’nde sahne alacak.