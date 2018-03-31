Bu hafta ne yapsak?(31 Mart 2018)

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Ömer Hayyam, Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, John Lennon gibi farklı dönemlerde barış için yaşamış ve düşünmüş isimlerden alıntılar yaparak, BİR olmanın önemine vurgu yapan BİR Gösteri, Fulya Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Gösteride Doğu ve Batı’nın enstrümanlarından oluşan özel orkestra görseller, dans ve sema eşliğinde izleyiciyle buluşacak. Gösterinin geliri Kanser Savaşçıları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilmesi hayal edilen BİR Konuk Evi projesine aktarılacak