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Bu kadarına pes dedirten mimarlık hataları

07.07.2018 - 11:35 | Güncelleme:

Günü kurtarmak adına yapılan bu yapılar aynı zamanda oldukça tehlikeli! İşte görenleri hayrete düşüren mimarlık hataları...

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    Kimine göre mimari hata kimine göre tam bir fecaat! Tehlikeli merdivenler, ressam Salvador Dali'nin eserlerini andıran evler, kapısız balkonlar, çocukları tehlikeye atacak oyun parkları, merdivenli engelli tuvaletleri ve daha niceleri...

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    İnsanoğlunun günü kurtarmak adına yapamayacağı şey yoktur. Bu fotoğraflarda hem tuhaf hem de tehlikeli çözümler bulacaksınız. 

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    İşte garip veya tehlikeli yapılar...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 14 saat önce
    İnsan hayret ediyor editör
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