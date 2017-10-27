Bu sefer kapanmadı, yenisi açıldı

Banka dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, tek başına veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurulması; kurulacak aracı kurum için 15 milyon lirayı aşmamak kaydı ile sermaye ödenmesi kararı aldı.

Banka KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada da, iş geliştirme ve inovasyon faaliyetleri kapsamında, Avrupa'da bireysel dijital bankacılık hizmetleri sunmak üzere "Dijital İslami Bankacılık" kurulum projesini hayata geçireceğini duyurdu. Şirket bu kapsamda ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında iştirak kurulabileceğini söyledi.

SON DÖNEMDE KAPANMA HABERLERİ ÖNE ÇIKIYORDU

Türkiye'de forex düzenlemeleri ile yapılan değişikliklerin ardından birçok kurum kepenklerini kapatarak piyasalardan çıkmıştı. Operasyonlarını sonlandırma kararı alan son kurum ise Eylül ayında yaptığı duyuru ile UBS Menkul değerler olmuştu.

Haziran ayının sonunda Saxo Bank’ın Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler faaliyetlerini durdururken, ondan hemen önce Türkiye'nin en eski aracı kurumlarından olan Taksim Menkul faaliyetlerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Bu yıl içerisinde ATİG, Referans Menkul, Ekspres Yatırım, Destek Menkul ve XTB Menkul değerler de faaliyetlerine son veren diğer kurumlar olmuştu.

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