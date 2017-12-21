Bu telefonlar artık WhatsApp'ı kullanamayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önümüzdeki günlerde bazı telefonlara verdiği desteği kesecek. İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ı kullanamayacak telefonların tam listesi...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu yılında sonunda desteği keseceği işletim telefonları açıklamıştı.

Konuyla ilgili resmi blog sayfasından açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendiren WhatsApp 31 Aralık itibari ile söz konusu modellere destek sunmayacağını açıklamıştı. İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteklemeyeceği işletim sistemleri ve telefonlar...

İŞTE WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK İŞLETİM SİSTEMLERİ VE TELEFONLAR

iPhone 3GS/iOS 6

Windows Phone 7

Android 2.1

BlackBerry OS

Android 2.2

BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

whatsapp

WhatsApp kullanmayacak telefonlar

WhatsApp 2018

WhatsApp hangi telefonlarda açılmayacak